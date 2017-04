ZITIELLO ASSOCIATI ADVISOR LEGALE DELLA START UP DYNAMITICK

Contenuto non visibile

Il socio Fabio Coco e il collaboratore Alberto Prade dello Studio Legale Zitiello Associati hanno assistito la start up innovativa Dynamitick nell’operazione seed, in tre tranche, di aumento di capitale per 493mila euro. L’operazione ha visto coinvolti primari investitori e business angel tra i quali LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana e Shark...