VINCENZO IACOVAZZI ENTRA NEL TEAM DELLO STUDIO LUPI & ASSOCIATI

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











L’avvocato Vincenzo Iacovazzi entra a far parte del team dello Studio Lupi & Associati, inizialmente come “of counsel”. Iacovazzi vanta un’ampia esperienza in ambito societario e nella contrattualistica nazionale e internazionale. Da molti anni si occupa della consulenza e dell’assistenza legale relativa alle operazioni di M&A. Un importante focus...