UNA NUOVA SOCIA IN WENNER

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











WENNER consolida, grazie a questa nomina, le sue attività franco-italiane e le sue relazioni con il mondo economico italiano. Iscritta ai fori di Milano (2004) e di Parigi (2011), titolare di un Master 2 in Diritto del lavoro presso l’Università di Paris II Assas e di un LLM in Diritto italiano, Aurora Visentin ha lavorato per diversi anni presso uno studio legale italiano a...