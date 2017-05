TUTTI GLI ADVISOR COINVOLTI NELLA CESSIONE DEL 10% DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA

Contenuto non visibile

Lo scorso 27 aprile, Atlantia ha comunicato la cessione di una partecipazione del 10% in Autostrade per l’Italia così articolata: la cessione di una quota del 5% ad un consorzio formato da Allianz Capital Partners per conto di Allianz Group (74%), EDF Invest (20%) e DIF Infrastructure IV (6%) e quella di una ulteriore quota, sempre pari al 5% al gruppo cinese Silk Road Fund....