SUCCESSO DELLO STUDIO CANNIZZARO E DELLO STUDIO CMS NELLA DIFESA DI ALD AUTOMOTIVE DI FRONTE ALL’AGCM

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











Per la prima volta dal 2014, l’AGCM ha chiuso senza sanzione un procedimento avviato per supposta intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 TFUE. Solo circa il 10% dei procedimenti avviati per intese si conclude in questo modo. Lo straordinario successo ha chiarito senza mezzi termini la liceità della condotta di ALD Automotive Italia, impresa leader nel...