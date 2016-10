STUFANO GIGANTINO CAVALLARO VINCE PER LE FONTI REAL ESTATE IN CTR EMILIA ROMAGNA

Contenuto non visibile

L’Avv. Vincenzo José Cavallaro, name partner dello studio Stufano Gigantino Cavallaro vince per Le Fonti Real Estate SRL in Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna. La CTR ha in particolare annullato gli atti dell’Agenzia delle Entrate che contestava fatturazioni fittizie nell’ambito di una operazione di valorizzazione immobiliare. La Commissione...