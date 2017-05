SIMMONS & SIMMONS CON CITIGROUP NEL DIRECT LISTING DI OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON SCADENZA APRILE 2025

Contenuto non visibile

Lo Studio legale internazionale Simmons & Simmons ha assistito Citigroup Global Markets Holdings Inc. in qualità di Emittente e Citigroup Inc. in qualità di Garante in relazione alla procedura di direct listing sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana di nuove obbligazioni emesse per un importo pari a US$20 milioni aventi scadenza 2025 e cedole da fisse a...