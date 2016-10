SILVIA LOLLI RIENTRA IN HOGAN LOVELLS COME COUNSEL

Contenuto non visibile

Silvia Lolli torna in Hogan Lovells con il ruolo di Counsel nel dipartimento di Financial Institutions presso la sede di Roma dello studio, dove aveva collaborato per oltre 10 anni fino al 2013. Negli ultimi tre anni ha collaborato con lo Studio Legale Tributario in associazione con EY. L'Avv. Lolli ha maturato, per oltre quindici anni in primari studi italiani e internazionali, una significativa...