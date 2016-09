Contenuto non visibile

A far data dal 31 dicembre 2016 si dividono le strade professionali, entrambe in crescita, dello Studio legale Lombardi Molinari Segni e dell’avvocato Ugo Molinari. “L’avvocato Ugo Molinari e i soci che lo seguono hanno contribuito attivamente alla crescita del nostro Studio e al raggiungimento degli importanti traguardi conseguiti in questi anni. A nome di tutti i...