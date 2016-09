SCUSATE IL DISTURBO 2016. APPUNTAMENTO AL PAC DI MILANO

Contenuto non visibile

Ogni anno il lavoro di artisti, gallerie, società, donatori e tanti volontari permette la realizzazione di “Scusate il Disturbo”, asta giunta oramai alla settima edizione ove il 100% dei ricavi sarà per Il Volo, la Comunità Terapeutica che si occupa di giovani con disturbi psichiatrici di personalità e in particolare per il progetto di reinserimento...