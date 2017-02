SB ITALIA PARTE DI ASSOTEAM

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











SB Italia, società specializzata in soluzioni IT per la gestione, l’integrazione e l’ottimizzazione dei processi aziendali, comunica di essere parte di Assoteam, il consorzio neo costituito e promosso da Esprinet che raggruppa un selezionato gruppo di rivenditori di tecnologie informatiche con l’obiettivo di diventare il marchio sinonimo di qualità per le imprese...