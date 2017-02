R&P LEGAL PRENDE RICCARDO BUIZZA PER IL CONTENZIOSO ASSICURATIVO

Contenuto non visibile

R&P Legal rafforza le proprie competenze in materia contenzioso con l’ingresso di un nuovo partner nella sede di Milano: si tratta dell'avvocato Riccardo Buizza, esperto di contenzioso. Riccardo Buizza è stato partner di Eversheds sino al 2009, per poi passare in Withers. Porterà in R&P Legal la sua expertise nell’assistenza a gruppi assicurativi,...