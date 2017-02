PURI BRACCO LENZI CRESCE E SI RINFORZA CON DUE NUOVI PARTNER

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











Puri Bracco Lenzi e Associati crescono rinforzando la squadra con l’ingresso di due avvocati come partner. Si tratta del lateral hire di Simona Passarelli e della promozione interna di Marco Paganuzzi. Dopo oltre 20 anni in KPMG, Simona Passarelli entra in Puri Bracco Lenzi, con la sua significativa esperienza maturata assistendo gruppi industriali e commerciali, nazionali ed...