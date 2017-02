PORTOLANO CAVALLO AL FIANCO DI UNITED VENTURES SGR NEL ROUND DI INVESTIMENTO DA 4 MILIONI DI EURO IN MAINSTREAMING

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











Portolano Cavallo ha assistito United Ventures SGR, gestore italiano indipendente specializzato in investimenti in società innovative nei settori del software e delle tecnologie digitali, nel primo round di investimento di 4 milioni di Euro in MainStreaming, una Global Video Delivery Network con sede in Italia e nella Silicon Valley, che permette di distribuire video real-time di altissima...