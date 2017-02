Piccolo vocabolario digitale: Smart manufacturing

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











La smart manufacturing è un tipo di produzione caratterizzata dall'adozione di tecnologie digitali in grado di aumentare l'interconnessione e la cooperazione tra macchine, persone e dati. Definita da alcuni "strada fondamentale per il rilancio dell'industria italiana", è fondamentale per le aziende sia all'interno che all'esterno dei luoghi di produzione.