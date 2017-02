Piccolo vocabolario digitale: Blockchain

Contenuto non visibile

La blockchain è una tecnologia per la gestione delle transazioni attraverso un unico registro globale. Tale registro, pubblico e decentralizzato, contiene i trasferimenti di valore, ivi trascritti senza l'intervento di una autorità centrale. La blockchain viene utilizzata per la gestione dei bitcoin e potrà essere utilizzata anche per la gestione degli smart cotracts (accordi)...