Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











L'Advance Human Machine Interface è la nuova interfaccia uomo/macchina utilizzata per l'acquisizione e la trasmissione di dati in forma vocale, visuale e tattile. L'AdvanceHMI si basa su strumenti come il display touch e gli scanner 3D per la memorizzazione dei gesti. Questo tipo di interfaccia è stata sviluppata per migliorare la qualità dei prodotti e utilizza computer...