Piccolo vocabolario digitale: Advance Machine Learning

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











L'advance machine learning è un software in grado di apprendere attraverso l'interpretazione di fenomeni complessi. Questo tipo di software riesce infatti a simulare l'intelligenza umana grazie al fitto sistema di reti neuronali su cui si basa. L'advance machine learning viene utilizzato soprattutto per l'automazione e per le analisi di dati, attraverso l'impiego di sistemi predittivi.