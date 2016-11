PAVIA E ANSALDO ASSISTE CON SUCCESSO ALDA DAVANTI LA COMMISSIONE EUROPEA PER LA RIAMMISSIONE AD UNA PROCEDURA DI GARA COMUNITARIA

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











Pavia e Ansaldo ha assistito la Association of Local Democracies Agency (ALDA) nel procedimento davanti la Commissione Europea per la riammissione alla procedura di gara comunitaria EuropeAid “Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union” avviata dalla Commissione nell’ambito del programma di cooperazione internazionale...