PATRIZIA FONTANA ENTRA IN TRANSEARCH INTERNATIONAL

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











Patrizia Fontana lascia Carter&Benson ed entra in Transearch International, società internazionale di executive search e di consulenza aziendale per le risorse umane, nel ruolo di Senior Partner: la sua attività sarà focalizzata maggiormente sui segmenti luxury, consumer, retail e le attinenti start-up digitali. Dopo aver maturato 10 anni di esperienza in aziende...