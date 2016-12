OSBORNE CLARKE COINVOLTO IN FINTECH-UP

Contenuto non visibile

Nei giorni scorsi Osborne Clarke con il partner Umberto Piattelli è stato coinvolto in Fintech-up, il primo di una serie di incontri del settore del fintech con l’obbiettivo di riunire regolarmente gli operatori del fintech italiano e altri attori interessati, per affrontare ogni volta un tema diverso, ma soprattutto per conoscersi meglio, scambiarsi idee e fare rete. Il primo...