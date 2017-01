OSBORNE CLARKE ASSISTE LENDIX NEL SUO ARRIVO IN ITALIA

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











Osborne Clarke assiste Lendix, la società francese che opera nel mercato del lending crowdfunding per le start-up e le PMI, nel proprio sbarco in Italia, avvenuto mediante la costituzione di Lendix Italia S.r.l. e del lancio della relativa piattaforma per il mercato italiano. Osborne Clarke ha agito con un team composto dal partner Umberto Piattelli, che insieme all’associate Stefano...