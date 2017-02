NCTM ASSISTE TELESIA PER LA QUOTAZIONE ALL’AIM

Contenuto non visibile

Nctm Studio Legale ha assistito Telesia S.p.A., azienda italiana del gruppo Class Editori leader nel segmento della Go TV, nel processo di quotazione sull’AIM, Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana. EnVent Capital Markets Ltd, ha agito in qualità di nominated adviser. Telesia S.p.A. è stata assistita da Nctm Studio Legale con un team guidato da Lukas Plattner...