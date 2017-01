MOLINARI E ASSOCIATI COSTITUISCE IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO CON L’INGRESSO DI MICHELE GIOVANNINI

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











Michele Giovannini, professore associato di diritto amministrativo presso il Politecnico di Milano, entra come of counsel in Molinari e Associati e guiderà il dipartimento di diritto amministrativo. Michele Giovannini, proveniente dallo Studio Giuspubblicisti Associati–GPA, svolge la propria attività professionale nel campo del diritto amministrativo in ambito...