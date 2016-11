MAURO SACCANI NUOVO COUNSEL DI LATHAM & WATKINS

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











Latham & Watkins è lieto di annunciare la nomina di Mauro Saccani a counsel dello studio a partire dal 1° gennaio 2017. L’avvocato Saccani è un membro del dipartimento Finance e si occupa principalmente di diritto bancario e finanziario, prestando in particolare assistenza a banche, fondi di private equity e società quotate e non in operazioni di acquisition...