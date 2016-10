LEXDO.IT: LA SOLUZIONE LEGALE COMPLETA PER L’IMPRESA E LA FAMIGLIA

Contenuto non visibile

A un anno dal lancio dell’innovativo servizio per creare in pochi minuti documenti legali personalizzati, LexDo.it introduce la possibilità di ottenere consulenze da avvocati su qualsiasi tematica legale. Un unico abbonamento per un servizio semplice, veloce, affidabile ed economico, che rompe gli schemi del mercato legale tradizionale. LexDo.it è una startup nata solo un...