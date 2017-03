LEGANCE NELL’EMISSIONE DI UN NUOVO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI 2I RETE GAS A SERVIZIO DI UN’OPERAZIONE DI LIABILITY MANAGEMENT

Contenuto non visibile

Legance Avvocati Associati ha assistito 2i Rete Gas S.p.A. nell’emissione di nuovo prestito obbligazionario pari a Euro 435 milioni a valere sul proprio programma EMTN i cui proventi sono stati utilizzati per riacquistare per cassa (c.d. tender offer) una quota parte di due prestiti obbligazionari emessi in passato dalla Società. Il team di Legance ...