LEGANCE E LINKLATERS PER L’EMISSIONE DEL PRIMO GREEN BOND DEL GRUPPO ENEL

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











Legance – Avvocati Associati ha assistito il Gruppo Enel nella prima emissione sull’euromercato da parte di Enel Finance International di un c.d. green bond per un importo complessivo di 1.250 milioni di euro. L’emissione prevede il rimborso in unica soluzione a scadenza in data 16 settembre 2024 e il pagamento di una cedola a tasso fisso pari all’1%, pagabile ogni...