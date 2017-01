LEGANCE CON ING NEL FINANZIAMENTO DA 75 MILIONI DI EURO A MONFORTINO

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











Legance – Avvocati Associati ha assistito ING che ha agito come sole lender & mandated lead arranger per un finanziamento di 75 milioni di euro a Monfortino Srl. Il finanziamento è garantito da un immobile di prestigio di 10.800 m2 a uso commerciale e uffici situato in via Manzoni 38 a Milano, nel cuore del quartiere noto come il Quadrilatero della Moda. Tra i locatari marchi...