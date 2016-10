LEGANCE CON BNP PARIBAS REIM SGR NELLA VENDITA DI UN IMMOBILE AD USO LOGISICO

Contenuto non visibile

Legance – Avvocati Associati ha assistito BNP Paribas Reim SGR p.A. nella vendita di un immobile ad uso logistico in Trezzo sull’Adda, per conto del Fondo “Immobiliare Dinamico”. L’operazione, che si inserisce nell’ambito del piano di dismissione del patrimonio, è stata seguita da un team guidato dal socio Giuseppe Abbruzzese per i profili di diritto...