LAWLINGUISTS CRESCE E SI ESPANDE IN EUROPA

Lawlinguists, la prima ed unica agenzia di traduzione creata esclusivamente “da avvocati e per gli avvocati” fondata nel 2011, chiuderà il 2016 con oltre 3.000 documenti per oltre 12 milioni di parole tradotte. Da dicembre sarà inoltre operativo l'ufficio di Stoccarda che si aggiunge a quelli di Milano, New York Barcellona per consolidare la presenza...