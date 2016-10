LATHAM & WATKINS APRE UN NUOVO UFFICIO A SEUL

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











Latham & Watkins è lieto di annunciare l’apertura di un ufficio a Seul, Corea del Sud, volto a rafforzare non soltanto il legame tra Latham e i suoi clienti coreani ma soprattutto la presenza dello studio in Asia e nel mondo. Latham vanta un’esperienza ultraventennale nell’assistenza a società e istituzioni finanziarie coreane attive in diversi settori...