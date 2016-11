LABLAW CRESCE CON UN LATERAL HIRE

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











LABLAW, primario Studio Legale italiano specializzato in diritto del lavoro, prosegue nell’importante strategia di crescita degli ultimi anni. Si conferma la strategia di crescita di LABLAW che in soli 10 anni dalla sua fondazione nel gennaio 2006, è arrivato oggi a contare oltre 55 professionisti con 11 Partner e 6 sedi operative sul territorio e si conferma come il primo...