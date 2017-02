ITALIAONLINE, ANDREA CHIAPPONI NUOVO CHIEF COMMERCIAL OFFICER DELLA BUSINESS UNIT LARGE ACCOUNT

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











Prosegue il perfezionamento della struttura organizzativa di Italiaonline con la nomina di Andrea Chiapponi a direttore della business unit Large Account. Classe 1973, laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, una lunga esperienza consulenziale in McKinsey, Andrea Chiapponi proviene da Google, dove ha ricoperto il ruolo strategico di responsabile Global Partnerships per...