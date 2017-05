IL RISK MANAGEMENT ENTRA NEGLI STUDI LEGALI. Come studi e assicuratori si preparano ad affrontare valutazione e quotazione dei rischi professionali

Contenuto non visibile

L'obbligo assicurativo che il 17 ottobre prossimo scatterà per oltre 240 mila avvocati italiani prevede parametri minimi di copertura assicurativa per ciascun professionista, in funzione del fatturato annuale e della dimensione della Associazione professionale. Le indicazioni sono contenute nel decreto attuativo delle norme che hanno introdotto l'assicurazione obbligatoria, ma gli esperti...