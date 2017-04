Contenuto non visibile

Andrea Niccolini entrerà in Girardi Studio Legale e Tributario, con il ruolo di Of Counsel, nel dipartimento di contenzioso e diritto assicurativo della sede di Trento. L’avvocato Nicolini ha esercitato in associazione con l’avv. Giulio Giovannini, specializzandosi nei settori civile e amministrativo, difendendo enti privati e amministrazioni...