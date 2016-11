GIANI NUOVO OF COUNSEL DI ALBE' & ASSOCIATI

Contenuto non visibile

Nuovo ingresso per Albè & Associati. Lo studio fondato da Giorgio Albè ha avviato una collaborazione con l’avvocato Luca Maria Giani, nuovo of counsel, con esperienza nell’ambito del commercio internazionale con un particolare focus rivolto al territorio statunitense. Giani è New York State Legal Consultant: in accordo alle disposizioni contenute nelle part...