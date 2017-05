GFT ITALIA APRE UNA NUOVA SEDE A MILANO

Contenuto non visibile

GFT Italia inaugura una nuova sede in Via Sile 18 (zona Piazzale Corvetto) a Milano. La scommessa della nuova sede è dare forma ad una nuova progettualità per un’azienda che lavora nel mondo immateriale dell’Information Technology, in modo che recuperi e tragga ispirazione dei valori spaziali e sociali dell’invenzione materiale più grande dell’uomo:...