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STUDI LEGALI


            




GATTAI, MINOLI, AGOSTINELLI & PARTNERS ADVISOR LEGALE DI BAIN CAPITAL NELL’ACQUISIZIONE DI FINTYRE DA BLUEGEM

15 Marzo 2017 - Autore: Redazione


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gattai minoli agostinelli & partners  Cataldo Piccarreta  bain capital  acquisizione  fintyre 




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