GATTAI, MINOLI, AGOSTINELLI & PARTNERS ADVISOR DI STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS E JECKERSON S.P.A.

Jeckerson S.p.A., che controlla le società JRetail, Jeckerson US e JRetail Sarl, ha ricevuto approvazione dai creditori sulla proposta di concordato in continuità aziendale con l’82,91% di voti favorevoli. Nell’operazione appena approvata, in attesa dell’omologa, a fronte di un indebitamento della Società pari a circa 90 milioni di euro, si prevede...