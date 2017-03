FOGLIA CISTERNINO & PARTNERS CON GAMBRO DASCO SPA SUL TRANSFER PRICING

Contenuto non visibile

Lo studio Foglia Cisternino & Partners ha assistito Gambro Dasco SpA, società appartenente al gruppo Baxter, in una procedura di adesione in tema di “transfer pricing” sul prezzo praticato su servizi intragruppo. L’adesione ha riguardato i periodi di imposta 2011 – 2014 ed ha comportato un rilevante abbattimento dell'imponibile contestato in sede di verifica...