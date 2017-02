EVERSHEDS CRESCE NEL CONTENZIOSO

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











Eversheds si rafforza con l'ingresso di Renato Fiumalbi, che in qualità di partner assumerà il ruolo di Responsabile del dipartimento di contenzioso dello Studio per l’Italia. Renato Fiumalbi ha maturato una significativa esperienza nell’ambito del contenzioso ordinario e arbitrale di natura commerciale, societario e fallimentare per clientela italiana e...