DEUTSCHE BANK MUTUI, IANNACCONE E FORNARI ASSISTONO CON SUCCESSO L'ISTITUTO TEDESCO IN RICORSO IN CASSAZIONE

Giuseppe Iannaccone (partner e Presidente di Iannaccone e associati) e Giuseppe Fornari (partner di Orlando e Fornari) hanno assistito con successo Deutsche Bank Mutui s.p.a. in un ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Al centro, la complessa disciplina dettata dalla Legge di Stabilità 2012 per la tutela dei diritti di credito di terzi titolari di...