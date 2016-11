DARAG FINALIZZA L’ACQUISIZIONE DI ERGO ASSICURAZIONI

Contenuto non visibile

DARAG, assicuratore specializzato a livello europeo nel business del run- off, sta per finalizzare la significativa acquisizione di ERGO Assicurazioni S.p.A. dal Gruppo assicurativo italiano ERGO Italia S.p.A.. L'acquisizione è stata autorizzata dall’IVASS, l’Istituto italiano per la Vigilanza Sulle Assicurazioni, lo scorso venerdì 11 novembre. Il cambio del controllo...