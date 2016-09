CROWDFUNDME, IL PRIMO PORTALE A RAGGIUNGERE IL BUDGET DI INVESTIMENTO CON LE NUOVE REGOLE CONSOB

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











CrowdFundMe è la prima piattaforma di equity crowdfunding a raggiungere il budget prefissato per una campagna di investimento con la nuova procedura Consob. Lanciata ad agosto, la campagna della startup My Cooking Box era alla ricerca di €50.000, mentre in soli 30 giorni ha invece raggiunto €80.000, raccolti da 33 investitori. Il deal è attualmente ancora aperto ma dato il...