CEDACRI, 40 ANNI DI INNOVAZIONE NELL'OUTSOURCING BANCARIO. La video intervista con Salvatore Stefanelli

Grande successo per i Le Fonti Awards tenutisi il 24 marzo nella cornice di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, con il patrocinio di Commissione Europea. Durante la serata, sono state premiate le società più innovative in diversi settori. Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno per Innovazione e Leadership nell'Outsourcing Bancario è andato a Cedacri: Per...