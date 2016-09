CAVALLARO VINCE SULLE LIBERALITÀ INDIRETTE IN CONTENZIOSO DA 20 MILIONI

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











L’Avv. Vincenzo José Cavallaro, name partner dello studio Stufano Gigantino Cavallaro vince sulle liberalità indirette per una nota famiglia industriale del nord Italia. Con un trittico di sentenze, la Commissione Tributaria Provinciale di Modena annulla atti dell’Agenzia delle Entrate per ammontare di 20 milioni di euro tra imposte e sanzioni, accogliendo le impostazioni...