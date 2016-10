BONELLIEREDE E RCC NEL PASSAGGIO DI 618 MILIONI DI NPLS DA BANCO POPOLARE A MARTE

Contenuto non visibile

BonelliErede ha assistito nuovamente Banco Popolare nel perfezionamento di una cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza aventi natura chirografaria. Il portafoglio ceduto comprende circa 9000 posizioni per un valore nominale complessivamente pari a circa 618 milioni di Euro. La cessione è stata perfezionata in blocco ai sensi della Legge 130/1999 e comporta per il...