BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS NOMINA IL GLOBAL HEAD OF SALES

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











Fino a poco tempo fa, James D. Dilworth ha lavorato presso Deutsche Bank come Chief Executive Officer di Deutsche Asset & Wealth Management Investment in Germania e come Global Head of Active Asset Management. In precedenza ha ricoperto diversi ruoli esecutivi e di sviluppo del business presso Allianz Global Investors. James ha anche contribuito alla crescita del posizionamento europeo di...