Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











Otto capitoli per chiarire e fissare le regole degli investimenti italiani in Russia, dagli aspetti doganali fino alla new economy. E’ questo, in sintesi, l’obiettivo del vademecum “Quadro legale degli investimenti nella Federazione Russa”, la nuova pubblicazione redatta dallo studio legale Pavia e Ansaldo (il principale studio legale italiano per dimensioni presente a...